ABD'den Ukrayna'ya milyar dolarlık askeri yardım

2,2 milyar dolarlık savunma yardımı

DW'ningöre, Rusya'nın Ukrayna işgalinde altıncı ayı geride bırakırken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Rus güçlerini geri püskürtmesi için desteği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sürpriz Kiev ziyaretinde 2 milyar dolardan fazla yeni savunma yardımı sözü verdi.Savaş başladığından bu yana Kiev'i ikinci kez ziyaret eden Blinken'in ziyareti Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği bazı bölgeleri Rusya'dan geri aldığını açıkladığı bir döneme denk geldiUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Blinken ziyaretinin Ukrayna için "çok önemli bir an"a denk geldiğini belirterek, "Bence bu başarının nedeni, bunun sizin anavatanınız olması, Rusya'nın değil. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.Zelenskiy Ukrayna'nın ABD'ye "muazzam desteği" için müteşekkir olduğunu söyledi ve bu toprakların geri kazanımında ABD'nin yardımı olduğunu belirtti.Blinken, Ukrayna ve Rus tehdidi altındaki 18 ülke için 2,2 milyar dolarlık yeni bir askeri finansman paketi açıkladı.Ancak başka bir yetkili daha önce paketin 2 milyar dolar olduğunu belirtmişti. Yetkili 1 milyar doların Ukrayna'ya geri kalanının ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya arasında paylaştırılacağını ifade etmişti.Bu destekle güvenlik güçlerinin modernizasyonunun, transatlantik askeri ittifak NATO'yla ortaklığın geliştirilmesinin ve Rusya'nın etkisi ve saldırganlığına karşı koyma kapasitesini güçlendirmenin planlandığı belirtildi.Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe erken saatlerde yaptığı açıklamada Başkan Biden'ın da 675 milyon dolarlık ayrı bir yardımı onayladığını söyledi. Ukrayna'ya mühimmat, Humvee ve tanksavar sistemleri gönderileceği belirtildi.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, böylelikle Biden yönetimi döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların tutarı yaklaşık 15,2 milyar dolara ulaştı.Blinken Kiev ziyareti kapsamında mevkidaşı Dimitro Kuleba ile de bir araya geldi ve bir çocuk hastanesini ziyaret etti.