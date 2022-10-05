Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Ukrayna'ya tam destek /05 Ekim 2022 09:48

ABD'den Ukrayna'ya tam destek

ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefon görüşmesinde açıkladığı 625 milyon dolarlık ek yardımla birlikte Kiev'e sağlanan toplam askeri desteğin miktarı 17,5 milyar dolara çıktı.

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DW'nin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, Biden Zelenskiy'e 625 milyon dolar değerinde ek askeri destek sözü verdi. Biden'ın açıkladığı yeni destek paketinde, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) yanı sıra mermi ve zırhlı araçların da yer alacağı bildirildi.

Biden'ın görüşmede, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgeleri hiçbir zaman tanımayacağını temin ettiği belirtildi. Biden'ın ayrıca, Ukrayna'yı Rusya saldırganlığından korumak için "ne kadar sürerse sürsün destekleme" sözü de verdiği bildirildi.

Böylelikle, ABD'nin Ukrayna'ya savaş başından bu yana yaptığı askeri desteğin tutarı 17 milyar 500 milyon dolara yükselmiş oldu. Söz konusu yardımların büyük bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana geçen zaman içinde Kiev'e ulaştırılmış oldu. ABD geçen hafta da Ukrayna'ya 1 milyar 100 milyon dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlanacağını duyurmuştu.
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