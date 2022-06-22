ABD'den Uygur Türkleri adımı: Sincan'da üretilen ürünlere ithalat yasağı başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların zorla çalıştırıldığı iddia edilen Çin'in Sincan bölgesinde üretilen ürünlere uygulanacak ithalat yasağı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Euronews'in haberine göre Yasağı uygulayacak olan ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi, aksini ispatlayan belgelerin sunulmaması halinde Sincan'dan gelen bütün ürünlerin yasa kapsamına gireceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Uygur Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Küresel tedarik zincirinde zorla çalıştırmanın sona erdirilmesi için müttefik ve ortaklarımızı seferber olmaya çağırıyoruz" dedi.
Bu yasa için Demokratlarla birlikte çalışan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, düzenlemeyi "2001'den bu yana ABD ile Çin arasındaki en kayda değer değişiklik" olarak tanımladı. Real Clear Politics dergisine bir makale yazan Rubio, "Artık prangalara vurulmuş, gözleri bağlanmış, hayvanlar gibi kıyımı bekleyen saçları traşlı mahkumların fotoğraflarına bakıp omuz silkmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Uygur İnsan Hakları Projesi İcra Direktörü Ömer Kanat da "dev bir kazanım" olarak tanımladığı yasanın diğer hükümetleri de benzer şekilde harekete sevk edebileceğini belirtti.
Yasa ne diyor?
ABD Başkanı Joe Biden tarafından altı ay önce imzalanan ve Kongre'de her iki partiden de destek toplayarak kabul edilen Uygur Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi Yasası'nın özellikle tekstil sektörünü etkilemesi bekleniyor.
İnsan hakları gruplarına göre ABD'ye bir yılda giren ithal tekstil ürünlerinin yaklaşık yüzde 20'sinde Sincan bölgesinde yetiştirilen pamuk kullanılıyor.
Bölge aynı zamanda konserve domates ihracatının da merkezi.
Yasa ithalatçıların arz zincirini takip ve yönetim önlemlerinde kısmen ya da tamamen "köle işçiliği" ile üretilen ürünlerin ithal edilmemesi için gerekli önlemleri almasını gerektiriyor. Yasaya göre tam tedarik zincirine bakılacağının ve Çin'in başka bölgelerinden ya da üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin de bu kapsamda istisna olmayacağının altı çiziliyor.
İnsan hakları grupları tanık ifadelerine dayanarak çoğunluğu bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün Çin'in Han çoğunluk halkına "zorla uyumunu" sağlamak adına "yeniden eğitim kamplarında" hapsedildiğini belirtiyor. Çin hükümeti ise suçlamaları reddederek bu kampların terörizmle mücadele için "mesleki eğitim" sunduğunu ileri sürüyor.
Çin Ticaret Bakanlığı, Washington'un ithalat yasağı açıklamasına tepki göstererek "ABD ve diğer ülkeler bu hatalardan derhal geri dönmeli" çağrısında bulunmuştu.