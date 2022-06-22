ABD'den Uygur Türkleri adımı: Sincan'da üretilen ürünlere ithalat yasağı başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların zorla çalıştırıldığı iddia edilen Çin'in Sincan bölgesinde üretilen ürünlere uygulanacak ithalat yasağı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Euronews'in haberine göre Yasağı uygulayacak olan ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi, aksini ispatlayan belgelerin sunulmaması halinde Sincan'dan gelen bütün ürünlerin yasa kapsamına gireceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Uygur Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Küresel tedarik zincirinde zorla çalıştırmanın sona erdirilmesi için müttefik ve ortaklarımızı seferber olmaya çağırıyoruz" dedi.

Bu yasa için Demokratlarla birlikte çalışan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, düzenlemeyi "2001'den bu yana ABD ile Çin arasındaki en kayda değer değişiklik" olarak tanımladı. Real Clear Politics dergisine bir makale yazan Rubio, "Artık prangalara vurulmuş, gözleri bağlanmış, hayvanlar gibi kıyımı bekleyen saçları traşlı mahkumların fotoğraflarına bakıp omuz silkmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Uygur İnsan Hakları Projesi İcra Direktörü Ömer Kanat da "dev bir kazanım" olarak tanımladığı yasanın diğer hükümetleri de benzer şekilde harekete sevk edebileceğini belirtti.



