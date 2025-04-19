Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den vatandaşlarına korkutan 'Şam' uyarısı! /19 Nisan 2025 00:49

ABD'den vatandaşlarına korkutan 'Şam' uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına Suriye'nin başkenti Şam için korkutan uyarı geldi. Şam'a her an saldırı olabileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi güvenli sayılmamalı. Hemen Suriye'den çıkın" denildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'a saldırı uyarısında bulunarak, vatandaşlarına "Hemen Suriye'den çıkın" çağrısı yaptı.

'HER AN SALDIRI OLABİLİR'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir."

'HEMEN SURİYE'DEN ÇIKIN'

ABD vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapılırken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.
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