ABD'den vatandaşlarına korkutan 'Şam' uyarısı!





'HER AN SALDIRI OLABİLİR'





'HEMEN SURİYE'DEN ÇIKIN'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'a saldırı uyarısında bulunarak, vatandaşlarına "Hemen Suriye'den çıkın" çağrısı yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir."ABD vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapılırken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.