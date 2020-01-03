ABD'den vatandaşlarına savaş uyarısı

Açıklamada "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir" ifadeleri kullanıldı.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD, vatandaşlarına Irak’ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.





ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak’ı acilen terk etmeleri istendi.Açıklamada, “ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir” ifadesi yer aldı.





İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.





IRAK’TA ÇALIŞAN İŞÇİLER AYRILIYOR





Irak Petrol Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, Irak’ın petrol kenti Basra’da yabancı petrol şirketlerinde çalışan bazı ABD vatandaşlarının ayrıldığını doğrulandı. Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarının çalışma seyrinde bir değişiklik olmadığını, üretim ve ihracatın etkilenmediğini de söyledi.