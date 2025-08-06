ABD'den vize hamlesi: Kimler 15 bin dolar teminat ödeyecek?

ABD Dışişleri Bakanlığı, B-1/B-2 tipi iş ve turistik vizelere başvuran bazı ülke vatandaşlarından 15 bin dolara kadar teminat talep edecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta Malavi ve Zambiya vatandaşlarının bu uygulamaya tabi olacağı bildirildi.





12 AY PİLOT UYGULAMA

Uygulamanın amacı, vize süresinin aşılmasını önlemek ve güvenlik taramaları eksik olan ülkelerden gelen başvuruları daha dikkatli değerlendirmek olarak açıklandı. 12 ay sürecek pilot uygulama kapsamında, vize başvurularında teminat alınacak, bu teminat ise ABD ziyaretinin sonunda vize koşullarına uygun davranıldığı takdirde başvuru sahibine iade edilecek.





VİZE SÜRELERİNİ AŞIYORLAR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre, Malavi vatandaşlarının yüzde 14’ü, Zambiya vatandaşlarının ise yüzde 11’i vize sürelerini aşmıştı. Vize ihlali oranı daha yüksek olan Haiti (yüzde 31), Myanmar (yüzde 27) ve Yemen (yüzde 20) gibi ülkeler ise halihazırda seyahat yasağı kapsamına alınmış durumda. Uygulamanın ilerleyen dönemde başka ülkelere de yayılabileceği, özellikle “yatırım yoluyla vatandaşlık” teklif eden ülkelerin vatandaşlarının da bu teminat şartına tabi tutulabileceği belirtildi.





Öte yandan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana yasadışı göçle mücadele kapsamında birçok adım attığı biliniyor. Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde seyahat yasaklarını genişletmiş ve 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı.