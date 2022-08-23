ABD'den 'vize kuyruğu' açıklaması

haberine göre, Büyükelçilik Sözcüsü Julie Eadeh, açıklamasında Türkiye'deki birçok başvuru sahibinin vize randevusu alabilmek için bekleme süresinin uzun olmasının yığılmalardan kaynaklandığını söyledi. VOA'nıngöre, Büyükelçilik Sözcüsü Julie Eadeh, açıklamasında Türkiye'deki birçok başvuru sahibinin vize randevusu alabilmek için bekleme süresinin uzun olmasının yığılmalardan kaynaklandığını söyledi.

Artan vize taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir" dedi.Eadeh, büyükelçiliğin yeni binasının hizmete girmesinin ardından rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacaklarını da kaydetti ve vize başvurusu yapacak kişilere düzenli olarak çevrimiçi randevu sistemini kontrol etmelerini önerdi.Eadeh, "Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, ABD ile güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı Covid-19 nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.VOA Türkçe’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden derlediği verilere göre geçen Ekim ayında başlayan 2022 mali yılında Haziran ayı sonuna kadar Türkiye’den başvurular sonucu göçmen olmayan vize kategorilerinden toplamda 51 bin 961 vizeye onay çıktı.Bu vizelerin 35 bin 467’sini ticari seyahat ya da turistik amaçlı B1/B2 vizeleri oluşturdu.ABD Dışişleri verilerine göre 2021 mali yılında verilen göçmen olmayan vizelerin sayısı, Türkiye için 20 binin altına düşmüştü.ABD Dışişleri Bakanlığı da 18 Ağustos’taki basın brifinginde, bekleme sürelerinin bir yılı bulmasının sebebinin COVID kısıtlamaları olduğunu, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını belirtmişti.Bakanlık sözcüsü Ned Price, bir gazetecinin Ankara'daki ABD Büyükelçiliği’nde sadece acil randevular verildiğini, İstanbul'da ise başvuru sahiplerinin bir yıldan fazla bekletildiğini belirterek sebep sürmesi üzerine, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığı yanıtı vermişti.Price, "Bu, maalesef dünyanın dört bir yanında karşılaştığımız bir zorluk. Bu zorluğun başlıca nedeni COVID ve COVID'in getirdiği bazı kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların henüz yeni kaldırıldığı yerlerde süren bazı etkileri. Sizi temin ederim ki bunun Türkiye ile açık bir ilgisi yok" demişti.Gazetecinin Bosna Hersek'te beş gün, Yunanistan'da yedi gün, Azerbaycan'daysa 60 günlük bekleme süresi olduğunu belirterek, COVID dışında bir neden olup olmadığı sorusuna ise Price, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde vize bekleme sürelerini etkileyen bir dizi faktör var; nüfusun büyüklüğü, büyükelçilik camiamızın büyüklüğü, özellikle konsolosluk bölümümüzün büyüklüğü, belirli bir ülkede konsolosluk olup olmadığı. Tabii ki Türkiye bahsettiğiniz ülkelerin hepsinden veya neredeyse hepsinden daha büyük bir nüfusa sahip. Dolayısıyla sizi temin ederim ki bu sadece Türkiye ile sınırlı bir sorun değil. Öğrencilerin, göçmen olmayan vize sahiplerinin, diplomatların, işadamları ve diğerlerinin olduğunu bilerek bu bekleme sürelerini aşağı çekmek için hem Türkiye'de, hem çevre ülkelerde hem de dünya çapında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" şeklinde yanıt vermişti.Price öğrencilerin vizelerine öncelik verdiklerini kaydederek, ‘’Elbette okul yılı başlamadan önce öğrencilere öncelik veriyoruz. Öğrencilerin ülkede olması gerektiğini bilerek çoğu zaman kaynakları artırıyoruz’’ ifadelerini kullanmıştı.