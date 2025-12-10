ABD'den vizesiz giriş hakkı olanlara yeni şatrlar yolda

Resmi Gazete’de Salı günü yayımlanan resmi bir bildiriye göre; taslak kurallar, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 42 ülkenin vatandaşlarını kapsıyor. Bu ülkelerden gelen ziyaretçilerin ABD’ye girmek için vize almalarına gerek yok. Hâlihazırda bu ziyaretçiler, belirli kişisel bilgilerin verilmesini gerektiren Elektronik Seyahat İzni Sistemi’ne (ESTA) başvurarak kolaylıkla ABD’ye giriş yapabiliyor.



Önerilen yeni kurallara göre, sosyal medya verilerinin toplanması ESTA başvurularının “zorunlu” bir parçası haline gelecek. Bildiride belirtildiğine göre başvuru sahiplerinin son beş yıla ait sosyal medya hesap geçmişlerini sunmaları gerekecek. Ayrıca son beş yıla ait telefon numaraları, son on yıla ait e-posta adresleri, aile üyelerine ilişkin kişisel bilgiler ve biyometrik verileri de sağlamaları gerekecek. Kamuoyunun tasarıya ilişkin görüş bildirmesi için 60 günlük bir süre bulunuyor.



Trump yönetimi, göçmenlik konusunda kapsamlı bir baskı politikasının parçası olarak ABD’ye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırmıştı. Söz konusu taslak düzenleme, ABD’nin Meksika ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasına aylar kala gündeme alındı.



