ABD'den yeni askeri yardım paketi

Düşünülen yeni yardım paketinde 'hava savunma sistemleri ve farklı mühimmat’ planlanıyor. Ukrayna ordusunun askeri kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke topraklarını savunma gücü artırmayı hedefleniyor.







Kiev'e verilmesi planlanan Hawk uçaksavar füze sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretimi için kaynak da aktarılacak. Ayrıca top mermisi ve roket üretimi, uydu görüntülerine erişimin sağlanması için de kaynak tahsis edileceği, fonların Kiev'in gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç ay içinde verilebileceği belirtiliyor.





Washington’un Kiev’e açıkladığı bir önceki yardım paketi 4 Mayısta gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna için 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi onayladığını söylemişti.

Bu ABD’nin Ukrayna için 37’inci silah, mühimmat ve teçhizat yardımı oldu.





4 Mayıs tarihli yardım paketinde, HIMARS çoklu fırlatma roket sistemleri için ek malzemeleri, obüs ve diğer topçu türleri için mermileri, tanksavar ve hafif silahlar, kamyonlar, ağır ekipmanların taşınması için römorklar ve benzeri savaş malzemeleri verilmişti.





Ayrıca Pentagon, ABD'nin uçak ve helikopterler için 155 milimetre kalibreli top mermileri, TOW tanksavar füze sistemleri, AT-4 sistemleri ve Hydra-70 güdümsüz roketleri Kiev'e nakletmeyi planladığını açıkladı.