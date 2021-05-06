Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den yeni Hakan Atilla kararı /06 Mayıs 2021 18:22

ABD'den yeni Hakan Atilla kararı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlan "İhracat Ayrıcalıklarının Reddedden Tertip" metninde bakanlığın, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya ABD ile 10 yıl ticaret yasağı koyduğu belirtildi.

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ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nden geçilen uyarı metnine göre bakanlık, Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’ya ABD ile 10 yıl ticaret yasağı koyuldu. 

Atilla, Halkbank'ta Genel Müdür olduğu dönemde ABD hükümeti tarafından, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönüşünün ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla mart ayında görevinden istifa etmişti.
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