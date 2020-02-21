Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den yeni İdlib açıklaması /21 Şubat 2020 23:26

ABD'den yeni İdlib açıklaması

Türkiye'nin İdlib'de Suriye rejim güçleri ve Rusya ile karşı karşıya gelmesinin ardından ABD'den yeni bir açıklama fdaha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada 'NATO' vurgusunda da bulunularak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk askerleri için başsağlığı dilerken, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklaması yaptı.

'Türk askerlerinin koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğu' belirtilen açıklamada, "Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esed rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir" ifadelerine yer verildi.
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