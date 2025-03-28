ABD'den yeni İmamoğlu açıklaması: İstikrarsızlık görmek istemeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp, tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterileri ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tarafından "Bu kadar yakın bir müttefik olan hiçbir ülkenin yönetiminde böyle bir istikrarsızlık görmek istemeyiz" şeklinde ifade edildi.





BBC'nin haberine göre ABD'den Türkiye'yi izleyerek söz konusu kaygılarını aktardıklarını belirten ABD'li bakan, "Neler olduğu konusunda herkesle aynı haberleri izliyoruz. Bu gösteriler ve bazı haberler konusunda kesinlikle kaygılıyız" dedi.





Bakan Rubio, 25 Mart Salı günü Washington'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un, yaptığı yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Türkiye'de son dönemdeki tutuklamalar ve protestolarla ilgili kaygılarını ifade etti" denilmişti.





KAYGILARINI İFADE ETTTİLER

Söz konusu görüşmede Rubio, Fidan ile görüşmesinde "kaygılarını ifade ettiğini" belirtirken, "Türk hükümetinin İmamoğlu'nun tutuklanması konusundaki savunmasını dinlediğini ama aynı zamanda muhalefetin tutuklamanın siyasi amaçlı olduğu iddiasının da farkında olduğunu" vurguladı.





AFP VE BBC MUHABİRİNİN TUTUKLANMASINDA "DETAYLAR YOK''

Polislerin gösterilere müdahale sırasında bir AFP muhabiri ve bir BBC muhabirinin tutuklanması konusundaki sorulara doğrudan yanıt vermektense "detaylara hakim olmadığını" ifade etti.







