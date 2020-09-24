Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni İran yaptırım kararı /24 Eylül 2020 19:07

ABD'den yeni İran yaptırım kararı

ABD, İranlı güreşçi Navid Afkari'yi idam cezasına çarptıran yargıcın da dahil olduğu bazı İranlı yetkililere ve kurumlara yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

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ABD’nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, olası yaptırımların gelebileceğini Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin oturumunda açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İranlı güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında İran’daki hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten dolayı bu ay başında idam edilmişti.

RUSYA’YA DA YAPTIRIM UYGULANACAK

Dün ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Yaptırım kararının “seçimlere müdahale girişimi” ile ilgili olduğu belirtildi.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden Yevgeniy Prigozhin’in de şirketlerinin bulunduğu ifade edildi.
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