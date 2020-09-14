Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni Katar hamlesi /14 Eylül 2020 23:43

ABD'den yeni Katar hamlesi

Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme adımı atması sonrasında ABD'den Katar'a uygulanan ambargo konusunda da bir adım geleceği ifade edildi. Ambargonun kalkması için öne sürülen şartlardan birisi de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı.

SHABER3.COM

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmasını öngören anlaşmaların yarın Beyaz Saray'da düzenlenecek imza töreni öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Körfez için bir hamle daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan öncülüğünde Katar'a uyguladığı ambargonun kaldırılması konusunda umutlu olduğunu söyledi. Arap ülkeleriyle İsrail arasında yakınlaşma sağlanmasına yönelik çabaların "artan İran tehdidine karşı koyulması" açısından özel önem taşıdığını savunan Pompeo, "Bu yöndeki çalışmalara odaklanmak ve İran'ın giderek artan müdahalelerine kapıyı kapatmak için Körfez'deki çatlağa bir çözüm bulmanın zamanı geldi de geçiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ABD-Katar Stratejik Diyalog toplantısının açılışında konuşan Pompeo, Trump yönetiminin Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözülmesini istediğini ve Körfez ülkelerinin Katar'a hava ve kara sınırı üzerinden uyguladığı ambargonun kaldırılmasını beklediklerini kaydetti.

Toplantıda Pompeo ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yanı sıra iki ülke ticaret ve maliye bakanları da hazır bulundu.

Katar'daki Türk üssü koşullar arasındaydı

Yemen krizi, Körfez İşbirliği Konseyinde Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar arasında derin bir çatlağa neden olmuş, üç ülke ve ardından Mısır, 2017 yılında Katar'a hava ve kara sınırlarını kapatmıştı. Ambargo kararı öncesinde Suudi Arabistan'daki zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Körfez ülkelerinin liderleri, Katar'ı İran ile yakın ilişkiler içinde olmak ve terörist grupları desteklemekle suçlamış; Katar ise bu suçlamaları reddederek Körfez ülkelerini Katar'ın egemenliğini zayıflatmaya çalışmakla itham etmişti.

Körfez ülkeleri Katar'a yönelik ambargoyu sona erdirmek için 13 koşulluk bir liste sunmuştu. Koşullar arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, Müslüman Kardeşler örgütüyle bağların kesilmesi ve Katar merkezli El Cezire televizyonunun kapatılması da yer almıştı.

Katar, Arap dünyasında Türkiye'nin en yakın müttefikleri arasında. Libya krizinde Türkiye ile Katar, Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) destek verirken Mısır ve BAE, UMH'ya karşı savaşan Halife Hafter güçlerinin yanında yer alıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den yeni Katar hamlesi Sonraki Haber >>

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:25:47