ABD'den yeni Orta Doğu hamlesi: Güdümlü füze denizaltısı konuşlandıracak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da ve üst düzey Hizbullah komutanı Fuad Şükür’ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Orta Doğu'ya bir güdümlü füze denizaltısı gönderdiği ve USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubuna da bölgeye daha hızlı gitmesini söylediği bildirildi.



ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. İsrail'in güvenliği için ABD'nin 'her türlü adımı atacağını' belirten Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün de Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini aktardı.



Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, 'USS Georgia' adlı güdümlü füze denizaltısının bölgeye ne kadar çabuk ulaşacağını söylemedi.ABD Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı konuşlandıracak



