Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni Suudi Arabistan ve BAE kararı /03 Ağustos 2022 16:50

ABD'den yeni Suudi Arabistan ve BAE kararı

ABD yönetimince Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) konusunda yeni bir karar alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

ABD'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimlerine yeni silah satımları için onay çıktığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam değeri 5 milyar doları aşan silah satışını onayladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın 3,05 milyar dolar değerinde Patriot füzeleri alacağı, BAE'ye ise 2,25 milyar dolara Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma füze sistemi satılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam değeri 5 milyar doları aşan silah satışını onayladığını bildirdi. Bakanlık, silah satış anlaşmaları kapsamında Suudi Arabistan'ın 3,05 milyar dolar değerinde Patriot füzeleri alacağını açıkladı. BAE'ye 2,25 milyar dolara Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze sistemi satılacak.
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