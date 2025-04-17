Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni vergi planı: Çin’le arasına mesafe koyan ülkelere indirim yapılacak /17 Nisan 2025 10:46

ABD'den yeni vergi planı: Çin’le arasına mesafe koyan ülkelere indirim yapılacak

ABD yönetimi 70’ten fazla ülkeye, Çin ile olan ekonomik bağlarını azaltmaları halinde gümrük vergilerinde kolaylık sağlamayı planlıyor.

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ABD, Çin ile ekonomik ilişkilerini azaltmaları halinde 70’ten fazla ülkeye gümrük vergilerinde taviz sunmayı planlıyor. Yeni teklifin ABD Başkanı Donald Trump’a iletildiği iddia edildi.

İddia ABD Basınında Yer Aldı
ABD ile Çin arasında süregelen ticaret gerilimi devam ederken, ABD basını dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD yönetimi 70’ten fazla ülkeye, Çin ile olan ekonomik bağlarını azaltmaları halinde gümrük vergilerinde kolaylık sağlamayı planlıyor.

Yeni Gümrük Vergileri 90 Gün Ertelenmişti
ABD daha önce çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergisi uygulama kararı almış ancak Başkan Donald Trump tarafından bu karar 90 gün ertelenmişti. Yeni plan kapsamında, Çin ile ekonomik ilişkilerini azaltmayı kabul eden ülkelere vergi indirimi ya da muafiyeti gibi tavizler sunulacak. Söz konusu teklifin detaylarıyla ilgili ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump’a bilgi verdiği belirtildi.
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