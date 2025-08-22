Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni vize kararı! Kimler için vize iptal edildi? /22 Ağustos 2025 09:45

ABD'den yeni vize kararı! Kimler için vize iptal edildi?

ABD yönetimi, "güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi aniden askıya aldı. Yönetim, yabancı şoförlerin sayısının artmasının ABD vatandaşlarını tehlikeye attığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını açıkladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" savundu.

Marco Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.
