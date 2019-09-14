Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den yeni açıklama: Türkiye'ye yaptırım seçeneği hâlâ masada /14 Eylül 2019 08:49

ABD'den yeni açıklama: Türkiye'ye yaptırım seçeneği hâlâ masada

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Cooper, Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayı hâlâ değerlendirdiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri aldığı için Türkiye'yi suçlayamayacağını söylemesine rağmen, Beyaz Saray'dan farklı değerlendirmeler geliyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, gazetecilere bu konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına karşılık vermek için tüm seçeneklerin değerlendirildiğinden söz eden Cooper, "Bunların hepsi belli şartlara bağlı ve bir takvimi yok. ABD'deki yasamanın yaptırımlarla ilgili oluşturduğu bir çizelge yok." dedi.

"DÜZLÜĞE ÇIKMADILAR"

Türkiye için "Yaptırım dayatılması konusunda henüz düzlüğe çıkmadılar. Bu mesele, hâlâ oyuna dahil." ifadesini kullanan Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Cooper, şu vurguyu yaptı: "Bir hasmından askeri donanım alıp almamak gerektiğini Washington'ın diğer ortaklarına göstermek bakımından Türkiye ilginç bir vaka." 

Cooper, S-400 anlaşmazlığına rağmen Ankara ile askeri işbirliğinin güçlü devam ettiğini de kaydetti.
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