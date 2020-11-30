Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Yunanistan'ın talebine olumlu cevap /30 Kasım 2020 22:55

ABD'den Yunanistan'ın talebine olumlu cevap

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın Yunanistan’ın F-35 tipi savaş uçağı almaya yönelik resmi talebine olumlu yaklaştklarını belirttiği ifade edildi.

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Yunanistan’ın F-35 tipi savaş uçağı almaya yönelik resmi talebine ABD’den cevap geldi. ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan’ın talebine olumlu bakıldığını ve desteklendiğini söyledi.

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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