ABD'den yüzlerce Rus ve kuruluşa yaptırım

Ukrayna topraklarının yüzde 15’ini oluşturan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin protokol Kremlin Sarayı’nda imzalandı.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ne Ukrayna ne de Batı, bizim birliğimizi, ortak geleceğimizi elimizden alamaz. Kendini Rusya’nın bir parçası olarak görenlerin iradesine ve yardım çığlığına biz karşılık verdik” dedi.





ABD'DEN YÜZLERCE RUS VE KURULUŞA YAPTIRIM

ABD yönetimi, "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakına sert tepki gösterdi.





Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor" ifadesini kullandı.





Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur" ifadesini kullandı.





Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.





Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.





ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.







