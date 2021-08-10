Samanyolu Haber /Dünya / AB'de Afgan sığınmacı tartışması /10 Ağustos 2021 20:17

AB'de Afgan sığınmacı tartışması

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken AB’de sığınma başvuruları reddedilen Afganların ülkelerine deport edilmeleri konusundaki görüş ayrılıkları derinleşiyor.Yabancı ülke askerlerinin çekilmesiyle şiddetin tırmandığı Afganistan’da Taliban yeni bölgeleri kendi denetimi altına alıyor.

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Bugün Taliban’ın Farah’ta kontrolü ele geçirdiği, böylelikle denetimi altındaki vilayet merkezlerinin sayısının 7’ye ulaştığı bildirildi. Üst düzey bir AB yetkilisi, Taliban’ın gelinen noktada Afganistan topraklarının yaklaşık yüzde 65’ini kontrol altına aldığını doğruladı.

Çatışmaların durdurulması çağrısında bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ülkedeki yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğunu duyururken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, savaşın yeni bir insani krize evrilmekte olduğu uyarısını yaptı.

Avrupa Birliği ise, iltica talepleri kabul edilmeyen Afganların şiddetin tırmandığı Afganistan’a sınır dışı edilmeleri uygulamasını tartışıyor.

Kabil’de "askıya alın" önerisi

Afganistan’daki AB delegasyonu temsilcisi ile AB üye ülkelerinin Kabil’deki büyükelçileri tarafından kaleme alınan ve bugün Avrupa başkentlerine gönderildiği bildirilen raporda, Afganların zorunlu olarak ülkelerine deport edilmelerini öngören uygulamanın askıya alınması öneriliyor.

Raporda diplomatlar, Afganistan’da güvenliğin ciddi boyutta kötüleştiğine ve güvenli bölge sıkıntısı yaşanmakta olduğuna dikkat çekiyor, bu nedenle iltica talepleri kabul edilmeyen Afganların Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmesi şeklindeki uygulamanın askıya alınması gerektiğini savunuyor.

6 üye ısrarcı

Bu arada Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan AB Komisyonu’na ilettikleri mektupta sığınma başvuruları reddedilen Afganların ülkelerine sınır dışı edilmesi yönündeki uygulamanın devam etmesi gerektiğini savundu.

Mektupta, “Aksi takdirde yanlış mesaj verilmiş olunacak, daha da fazla Afgan vatandaşını AB’ye ulaşmak için ülkelerini terk etmeye motive edecektir” ifadelerine yer verildi, komisyondan bu uygulamanın sürmesi için Afgan hükümeti ile istişarelerin güçlendirilmesi talep edildi.

Pek çok AB üyesi Afganistan’daki gelişmelerin, Avrupa’nın 2015-2016 yıllarında karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizine benzer bir krizi tetikleyebileceği endişesini taşıyor.

Konunun, Afganistan’daki son gelişmelerle birlikte 18 Ağustos’ta yapılacak AB içişleri bakanları toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

Bu arada uluslararası insan hakları örgütleri, başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden, Afganları sınır dışı etme uygulamasını durdurmasını istedi.

Son olarak Almanya’da aralarında Pro Asyl, Caritas ve Diakonie’nin de yer aldığı 26 sivil toplum kuruluşu, Alman hükümetine “Almanya Afganistan’da daha da kötüleşen gelişmeleri görmezden gelmemeli, sınır dışı uygulamasını durdurmalı” çağrısını yaptı.

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