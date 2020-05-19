Samanyolu Haber /Dünya / AB'de mentollü sigara yasak! /19 Mayıs 2020 14:43

AB'de mentollü sigara yasak!

Mentollü sigara satışı ve kullanımı yarından itibaren Avrupa ülkelerinde yasak kapsamına alınıyor.

SHABER3.COM

2014 yılında kabul edilen ve 2016 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Tütün Yönetmeliği gereği, Avrupa ülkelerinde mentollü tütün ürünlerine yasak getirildi.

Sigara piyasasında yüzde 3'ün üzerinde satış payı bulunan mentollü sigaraların, sağlık açısından zararlı olduğu ve tütün kokusunu engelleyerek sigara tüketmeyi teşvik ettiği gerekçesiyle yasaklandığı bildirildi.

Mentollü sigaraların yasaklanmasını engellemek için Avrupa Adalet Divanı'na başvuran davalılara, sigara içme oranını düşürmeye ve tütün ürünleri sebebiyle yaşanan erken ölüm vak'alarını azaltmaya yönelik adım atılarak mentollü sigaraların yasaklandığı vurgulandı.

SİGARAYI CAZİP HÂLE GETİRİYOR

Mahkeme, Polonya ve çeşitli tütün şirketlerinden gelen davaları da reddetti. Kararda,"hoş bir aromaya" sahip mentollü sigara gibi ürünlerin özellikle yeni başlayanlar için sigarayı daha çekici hale getirdiğine dikkati çekti.

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin (DKFZ) Kanser Önleme Birimi'nden Katrin Schaller, açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya genelinde 8 milyon insanın her yıl sigara tüketimi sebebiyle erken yaşta hayatını kaybettiğini tahmin ettiğini vurguladı. 

Schaller, sağlık politikası açısından yasağın memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtti.

İLK ADIM 2014'TE ATILMIŞTI
 
Mentollü sigarayı yasaklama yolunda ilk adım 2014 yılında AB Tütün Yönetmenliği ile atılmıştı. 

Yönetmelik kapsamında sigara paketleri üzerindeki sağlık ikazları, markaların paketlerin üzerinde yer alması, kapalı yerlerde sigara içilmesi, çocukların ve hamile kadınların yanında sigara içilmesi, oyun alanları ile halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde sigara içilmesi yasaklanmıştı.
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