Samanyolu Haber /Dünya / AB'deb ABD'ye yeni DSÖ çağrısı /16 Haziran 2020 00:47

AB'deb ABD'ye yeni DSÖ çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile bağlarını koparma kararı alan ABD'ye AB'den 'kararını değiştir' çağrısı geldi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılımı ile gerçekleştirildi. AB, toplantıda ABD’ye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konusundaki tutumunu değiştirme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi video konferans yöntemi ile toplandı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB olarak ABD’ye Dünya Sağlık Örgütü konusundaki tutumunu değiştirme çağrısı yaptıklarını aktardı.

Borell, “Bugün video konferans yoluyla ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pompeo ile görüştüğümüz çok önemli bir Dışişleri Konsey toplantısı yaptık. Görüşmemizin ana konusu Atlantik ötesi ilişkilerimiz oldu. Bu kapsamda AB ve ABD olarak Sayın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile temel stratejik dışişleri konularında bir iş birliği benimsedik. Bugün bu toplantımız bir kez daha AB ve üye ülkelerinin ABD ile olan yakın iş birliği isteğini yineleme fırsatı oldu. Kendisiyle üç konuya yoğunlaştık. Çin ile ilişkiler, Ortadoğu’da barış süreci ve Ukrayna özelinde Doğu ortaklığı bölgesi konularını ele alma imkânı bulduk. Bunlara ek olarak karşı karşıya olduğumuz yalan haberler ve dezenformasyon konusu da ele aldığımız bir diğer konu oldu’’ dedi.

Borell, Pompeo ile görüşülen konular arasında Covid-19’un da yer aldığını dile getirerek, “Koronavirüs konusunda yaşanan kriz ve etkilerini de elbette ele aldık. Bu büyük sağlık krizinde uluslararası iş birliğinin önemi konusunu kendisine hatırlattık. ABD’nin DSÖ’ye desteğini kesme kararından duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik. Çünkü büyük sorunlar büyük çözümleri gerektirir. Çözüm çok yönlü bir yaklaşımla sağlanabilir’’ ifadelerini kullandı.
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