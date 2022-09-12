AB'den 18 yaşındaki gençlere müjde; Türkiye'dekileri de kapsıyor

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, tren biletleri Erasmus+ programı içinde yer alan “DiscoverEU” adlı girişim kapsamında dağıtılacak.







Biletleri kazanmak için 11 Ekim öğle saatinde internetteki “Avrupa Gençlik Portalı” üzerinden başvurular açılacak. Başvurular 25 Ekim öğle saatine kadar alınacak.





Biletleri kazanmak için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabilecek. Kazanmak için 5 kısa soru ile 1 yedek sorunun cevaplanması gerekecek.





Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabilecek. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabilecek.





Biletler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.





Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.





Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek gençler ise Mart 2023’te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek. Bu başvuru döneminde de 35 bin ilave tren bileti dağıtılacak.





Tren bileti kazananlar buna ek olarak Avrupa’da toplu taşıma, kültürel faaliyetler, konaklama, yeme içme ve spor faaliyetleri gibi alanlarda 40 binden fazla indirim imkanı sunan bir indirim kartı da elde edecek.





AB, 2018’den beri gençlere bu şekilde Avrupa’da geçerli 165 bin tren bileti dağıttı.