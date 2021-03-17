AB'den 32 yıl sonra ilk olacak bir karar

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri için 1989’dan bu yana Pekin yönetimine ilk yaptırım kararını aldı.





Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülkenin büyükelçileri, insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkilinin mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı uygulanması yönünde karar aldı. Ayrıca Çinli bir kuruluşun da kara listeye alınacağı belirtildi.





Diplomatik kaynaklar, söz konusu kararın bakanlık düzeyinde onaylanmasının ardından ceza alan isimlerin kamuoyuna açıklanacağını söyledi.





Diplomatlar, yaptırım uygulanan Çinli yetkililerin Uygur Müslüman azınlığın haklarını ihlal etmekle suçlandığını söyledi.





ÇİN’DEN AB’YE: İKİ KEZ DÜŞÜNÜN





Çin’in AB heyeti ise, karara ilişkin sosyal medxyadan yaptığı açıklamada, “Yaptırımlar bir yüzleşme kaynağıdır. Çatışma değil, diyalog istiyoruz. AB’den iki kez düşünmesini istiyoruz. Bazıları çatışmada ısrar ederse, halka karşı sorumluluklarımızı onurlandırmaktan başka seçeneğimiz olmadığı için geri adım atmayacağız” denildi.





Çin’in AB Misyonu Başkanı Zhang Ming, daha önce yaptığı açıklamada, “AB’nin baskısına rağmen Pekin’in Sincan bölgesindeki politikasını değiştirmeyeceğini” vurgulamıştı.





ABD, KANADA VE HOLLANDA SOYKIRIM DEDİ





ABD’de hem Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hem de Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygur Türkleri ve diğer etnik gruplara yaptıklarının bir soykırım olduğunu söyledi.





Kanada Parlamentosu da bu hafta yaptığı oylamada Çin’in Uygur Türklerine yaptıklarına oybirliğiyle soykırım dedi.





Kanada’da kabul edilen yasa, hükumete bu konuda yapması gerekenlerle ilgili bağlayıcı bir yol haritası vermiyor fakat bu alanda komşusu ABD’yi örnek alması gerektiğini vurguluyor.





Hollanda Parlamentosu da Şubat ayında aldığı bir kararla Uygurlara yönelik Çin’in uygulamalarını soykırım olarak tanıdı.