Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ilk tepki /16 Ağustos 2021 12:34

AB'den Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ilk tepki

Avrupa Birliği Dışilişkiler Temsilcisi Josep Borrell Afganistan'da son gelişmelere ilişkin 25'i AB üyesi toplamda 40'tan fazla ülkenin de altında imzası olan ortak bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsan hayatı korunmalı, güvenlik ve sivil düzen sağlanmalıdır. Afgan halkı güvenli, huzurlu ve onurlu bir hayat yaşamayı hak ediyor. Biz ülkeyi terk etmek isteyen tüm yabancı uyrukluların ve Afganların güvenli şekilde bunu yapabilmelerini destekliyor, bunun için çalışıyor ve aynı zamanda tüm taraflara bunun gerçekleşebilmesi için gerekli imkanları sağlama çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada ayrıca bunların olabilmesi için yolların, havalimanlarının ve sınır geçişlerinin açık olması ve paniğin kontrol altında tutulması gerektiği kaydedildi ve uluslararası toplumun yardım ve destek için hazır olduğu belirtildi.


Açıklamanın altında imzası olan ülkeler şunlar: Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Belçika, Burkina Faso, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Estonya, Mikronezya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kosova, Letonya, Liberya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Marshall Adalar, Moritanya, Karadağ, Nauru, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Katar, Kore Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, İspanya , Surinam, İsveç, Togo, Tonga, Uganda, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Yemen.
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