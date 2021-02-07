Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Almanya'ya aşı resti /07 Şubat 2021 16:44

AB'den Almanya'ya aşı resti

Almanya’nın az ve gecikmeli aşı almasında sorumluluğu olduğu için özür dileyen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Aşı dünya devleri arasında bir yarış olarak görülüyor. Soğuk savaş geri döndü. Bu daha ciddi” dedi. Von der Leyen, “Çin aşısına da açığız” mesajı verdi.

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Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “Eski çatışmacı soğuk savaş zihniyeti geri döndü. Bazı ülkeler, aşı arayışını dünya devleri arasında bir yarış olarak görüyor” diye konuştu ve Çin aşısına açık olduklarını söyledi. von der Leyen, Pfizer/Biontech gibi aşı üreticilerine de Almanya'dan 400 milyon Euro daha destek verileceğini duyurdu.

Almanya'ya aşıların geç gelmesinde sorumluluğu olduğu belirtilen ve bu yüzden özür dileyen von der Leyen, İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nin öğrencileri ile video konferansa katıldı.

DÜNYA BÖLÜNMÜŞTÜ, ŞİMDİ DAHA KÖTÜ

Bir öğrenciye, “Ben senin yaşındayken, dünya iki bloğa bölünmüş şekildeydi. Süper güçler etki alanlarını devam ettirmek, sürdürmek için savaştılar. Şimdi o dünya çoktan gitti. Ama eski bir çatışmacı zihniyet geri döndü. Örneğin, Covid-19 aşısı konusunu ele alalım. Bazı ülkeler, 1960'lardaki uzay yarışı gibi, aşı arayışını yeni dünya devleri arasındaki bir yarış olarak görüyor” diye konuştu.

Bu savaşın, “ABD, Rusya, Çinliler, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında bir yarış olmadığını, daha ciddi bir yarış olduğunu” vurgulayan von der Layen, corona virüsüne karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

AB olarak doğuya baktıklarının sinyalini de veren von der Leyen, Rusya ve Çin'den gelen aşılara açık olduklarını söyledi.

RUS AŞISI DA GELECEK AMA…

AB, Rusya'dan 100 milyon doz aşı sözü almıştı. Bunun için Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) aşıyı onaylaması gerekiyor.

Bu arada Almanya, Pfizer/Biontech gibi aşı üreticilerine 400 milyon Euro daha desteğe hazırlanıyor. Almanya ve AB içinde, şu anda Pfizer/Biontech, Moderna ve AstraZeneca aşıları kullanılıyor ancak hiçbiri de yeterli sayıda aşıyı veremiyor. Bu yüksek miktardaki yardımların ileride büyük tartışmalara yol açacağı ve yeni bir sağlık skandalına yol açacağı yorumları yapılıyor.
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