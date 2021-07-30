AB'den Amazon'a rekor ceza

Luxembourg National Commission for Data Protection (CNPD) adlı AB kurumunun 16 Temmuz’daki kararına dayanarak Amazon’a verdiği ceza şirketin internet sitesinde bugün yayımlandı.







Amazon’un basın sözcüsü, şirketin bu ceza kararını temyize götüreceğini açıkladı. Dev e-ticaret şirketi açıklamasında, CNPD’nin kararını haksız bulduğunu belirtti.





CNPD konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) göre, şirketlerin vatandaşlara ait kişisel verileri kullanmadan önce o kişilerin rızalarını almasını zorunlu kılıyor, aksi takdirde bu şirketlere sert cezai tedbirler uygulanıyor.





Mahremiyet ihlali ve dezenformasyonla ilgili bir dizi skandalın ardından büyük teknoloji şirketlerine karşı düzenleyici incelemeler küresel olarak artmıştı.





Alphabet’in birimi Google, Facebook Inc, Apple Inc ve Microsoft Corp gibi şirketlere Avrupa’da yapılan incelemeler artmıştı.Aralık ayında Fransa’nın veri gizliliği kurumu, online reklam takibiyle ilgili ulusal kuralların ihlalinden dolayı Google’ye 100 milyon euroluk ceza uygulamıştı.



