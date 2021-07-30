Samanyolu Haber /Teknoloji / AB'den Amazon'a rekor ceza /30 Temmuz 2021 19:35

AB'den Amazon'a rekor ceza

Amazon, AB kişisel veri koruma kanununu ihlal etmekten yaklaşık 900 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.ABD’li teknoloji şirketi Amazon.com Inc, Avrupa Birliği’nin kişisel veri koruma kanununu ihlal ettiği için 886.6 milyon dolarlık (746 milyon euro) rekor seviyede bir cezaya çarptırıldı.

SHABER3.COM

Luxembourg National Commission for Data Protection (CNPD) adlı AB kurumunun 16 Temmuz’daki kararına dayanarak Amazon’a verdiği ceza şirketin internet sitesinde bugün yayımlandı.

Amazon’un basın sözcüsü, şirketin bu ceza kararını temyize götüreceğini açıkladı. Dev e-ticaret şirketi açıklamasında, CNPD’nin kararını haksız bulduğunu belirtti.

CNPD konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) göre, şirketlerin vatandaşlara ait kişisel verileri kullanmadan önce o kişilerin rızalarını almasını zorunlu kılıyor, aksi takdirde bu şirketlere sert cezai tedbirler uygulanıyor.

Mahremiyet ihlali ve dezenformasyonla ilgili bir dizi skandalın ardından büyük teknoloji şirketlerine karşı düzenleyici incelemeler küresel olarak artmıştı.

Alphabet’in birimi Google, Facebook Inc, Apple Inc ve Microsoft Corp gibi şirketlere Avrupa’da yapılan incelemeler artmıştı.Aralık ayında Fransa’nın veri gizliliği kurumu, online reklam takibiyle ilgili ulusal kuralların ihlalinden dolayı Google’ye 100 milyon euroluk ceza uygulamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Amazon'a rekor ceza Sonraki Haber >>

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:02