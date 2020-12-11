AB'den Ankara'ya sarı kart

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sonuç bildirgesine göre AB, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları sebebiyle yaptırım uyguladığı şirket ve vatandaşların listesini genişletecek.





AB ekim ayında Türkiye'ye yönelik geniş ekonomik tedbirlerin alınabileceğini ima etmişti, ancak dün başlayan zirvede Konsey, şimdilik "Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını planlamakta ve gerçekleştirmekte rol oynamış bireyleri cezalandırmakla" yetindi.





AB liderleri sonuç bildirgesinde "Türkiye ve Doğu Akdeniz" ile ilgili konularda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile koordineli çalışmak istediklerini bildirdi.





"DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER YASA DIŞI"





AB Konseyi zirvesinde, 11 Kasım 2019'da kabul edilen karar doğrultusunda, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasadışı sondaj faaliyetleri kapsamında ek listeler oluşturması" kararlaştırıldı. Listeye kimlerin ekleneceği henüz açıklanmadı.





Aynı zamanda Yüksek Temsilci ve AB Komisyonu'na Türkiye-AB ilişkilerinde siyasi, ekonomik ve ticari durum konusunda raporlar hazırlama görevi verildi.





AB liderleri bu raporda Türkiye ile ilgili nasıl adımlar atılabileceğine yer verilmesini istedi. Raporların daha geniş yaptırımların görüşüleceği 2021 yılı mart ayına kadar hazır olması istendi.





TPAO YÖNETİCİLERİ LİSTEDE





11 Kasım 2019'da alınan Avrupa Konseyi kararında Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşlara AB topraklarına seyahat yasağı veya bu ülkelerdeki varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulanmasına karar verilmişti.





Son olarak Şubat 2020'de de listeye Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu eklendi.





Uluslararası haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre son zamanlarda Türkiye ile birçok başlıkta karşı karşıya gelen Fransa, belirli sektörlere yaptırım uygulanmasını istedi, ancak bu kabul görmedi.





Bildiride Avrupa Birliği’nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğuna işaret edildi.





ÜÇ ÜLKE "DAHA ÇOK ZAMAN VERİLMELİ" DEDİ





Türkiye'nin ekonomisinin direkt olarak hedef alınmamasının Yunan diplomatları mutsuz ettiği belirtilirken, Almanya, İtalya ve İspanya'nın diplomasiye daha çok zaman verilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.





Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Türkiye'nin bir başka müttefiki olan ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için yaptırım uygulamaya hazır olduğunu ve kararın her an duyurulabileceğini bildirdi.