Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Ankara'ya üst düzey ziyaret /03 Temmuz 2020 19:33

AB'den Ankara'ya üst düzey ziyaret

Ankara ile Paris arasında tansiyon giderek yükselirken, Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü Ankara'da temaslarda bulunacağını duyurdu.

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, "Sorunları masaya yatıracağız ve çözüm önerilerinde bulunacağız" dedi.Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano ise Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne üye olmak amacıyla aday ülke konumunda bulunduğunu hatırlattı.

Fransa, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu ihlal etmekle suçluyor.Libya konusu önümüzdeki perşembe günü Avrupa Parlamentosu'nun gündemine getirilecek. Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, "Avrupa Birliği saldırıları cevapsız bırakmamalı" dedi.

Ankara ile Paris arasında Libya konusunda yaşanan gerginlik gün geçtikçe artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Libya'daki iç savaşta tarihsel ve cezai sorumluluğu var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Macron'a, "Fransa Libya'da bir darbeciyi destekliyor" ifadeleriyle yanıt verdi.Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise Fransız Senatosu'nda konuşma yaparak Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Fransa'nın talebi üzerine Türkiye hakkındaki yaptırımları ağırlaştırma konusunu görüşmek üzere 13 Temmuz'da toplanacak.
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