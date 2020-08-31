Samanyolu Haber /Gündem / AB'den 'Aşı Programına' 400 Milyon Euro destek /31 Ağustos 2020 16:23

AB'den 'Aşı Programına' 400 Milyon Euro destek

Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde yürütülen Corona virüsü aşısı programına 400 milyon Euro katkıda bulunacak.

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WHO’nun liderliğindeki COVAX projesiyle, 2021 yılı sonu itibariyle çeşitli potansiyel aşı üreticilerinden 2 milyar doz aşı satın alınması hedefleniyor.

Corona virüsü aşılarını önceden satın alma çalışmaları içinde olan Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, 27 üye ülkenin hükümetlerinin aşı konusunda birlikten ayrı hareket edemeyeceğini söylüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazartesi günü “düşük ve orta düzey gelirli ülkelerin gelecekte hazır olacak aşılardan yararlanabilmesi için COVAX’e 400 milyon Euro katkı sağlama kararını” aldıklarını açıkladı.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ayrıca AB üyelerinin “dünya çapında hem yoksul hem de varlıklı ülkelerdeki yurttaşlara aşı sağlanması ve bu sürecin hızlandırılması için COVAX kapsamında uzmanlık ve kaynak” paylaşımı da yapılacağı da kaydedildi.
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