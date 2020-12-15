AB'den askeri müdahale açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda pasif kaldığını söyleyen Avrupalı parlamenterlere yanıt verdi. Borrell, "AB sahaya asker göndermeyecektir. Türkiye'nin yaptığını yapmayacağız. Biz askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. Bunun farkına varmalı ve böyle bir talepte bulunmaktan vazgeçmelisiniz" dedi.





Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda "AB'nin doğu komşuluğu" hakkında düzenlenen oturumda parlamenterlerin AB yönetimine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.





Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda AB'nin yeterince müdahil olmadığı, Türkiye'nin ise bir tarafa destek vererek çatışmanın seyrini değiştirdiği şeklindeki yorumları cevaplayan Borrell, parlamenterlerin bazılarından askeri müdahale istedikleri izlenimi edindiğini dile getirdi.





"Yapabileceklerimizi yapıyoruz"





Askeri müdahalenin faydası olmayacağını söyleyen Borrell, şöyle devam etti:





"AB sahaya asker göndermeyecektir. Türkiye'nin yaptığını yapmayacağız. Türkiye'nin bir askeri müdahalede bulunduğunu söylediniz. Gerçekten aynısını yapmamızı istiyor musunuz? Daha kararlı, enerjik, kuvvetli, sert bir şey yapmamızı istediğinizi söylüyorsunuz. Biz askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. Bunun farkına varmalı ve böyle bir talepte bulunmaktan vazgeçmelisiniz."





"İşbirliği, diplomasi temelinde yapabileceklerimizi yapıyoruz" diyen Borrell, "Sivil toplumla çalışıyoruz, mali kaynaklarımızı kullanıyoruz. Ekonomik ve ticari alanlarda sahip olduğumuz araçları kullanarak bazı tedbirler almamız da olası" ifadelerini kullandı.