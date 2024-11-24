Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisinin kabul edilmesi için hem İsrail hükümetine hem de Hizbullah'a baskı yapılması yönünde çağrıda bulundu.





Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Borrell, yaklaşık bir yıl boyunca Hizbullah'la girdiği çatışmaların ardından iki ay önce Lübnan'a kapsamlı bir hava harekâtı başlatan İsrail'in saldırıları nedeniyle bu ülkenin "çökmenin eşiğine" geldiğini söyledi.





Lübnan'a Eylül ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki tabloya kıyasla şu anki durumun çok daha vahim olduğunu belirten Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayalı bir ateşkes ilanına yönelik ABD girişimlerine destek verdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Hizbullah adına arabuluculuk çabalarına öncülük eden Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yle yaptığı görüşme sonrası konuşan Borrell, "Önümüzde sadece bir ihtimal görüyoruz: Derhal ateşkes ilan edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının harfiyen uygulanması" dedi. 1701 sayılı karar, Hizbullah ile İsrail arasında 2006 yılında yaşanan savaşı sona erdirmişti. Lübnan'da Hizbullah'ın bilhassa güçlü olduğu güney bölgelerinde sadece Lübnan askerleri ve BM barış gücünün bulunmasını, İsrail askerlerinin de Lübnan'dan çekilmesini öngörüyordu.





AB Yüksek Temsilcisi Borrell, konuşmasında ayrıca Lübnanlı liderleri ülkede iki yıldır süren iktidar boşluğunun doldurulabilmesi için artık bir cumhurbaşkanı belirlemeye davet etti. Borrell, AB adına Lübnan ordusuna 200 milyon euro destek sözü de verdi.





AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmeden bir kare.AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmeden bir kare.





Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Beyrut'a Cumartesi günü düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, şehrin merkezine sivillere yönelik herhangi bir uyarı olmaksızın yapılan hava saldırısında 66 kişinin de yaralandığını duyurdu.





Sabah yerel saatle 4 sularında gerçekleştirilen saldırıda sekiz katlı bir binanın yerle bir edildiği belirtilirken Hizbullahlı milletvekili Emin Şiri, Hizbullah yetkililerinden kimsenin binada olmadığını kaydetti.





Saldırıda yerle bir olan bir bina enkazında mağdurlara ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekipleri. Saldırıda yerle bir olan bir bina enkazında mağdurlara ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekipleri.





Lübnan Sivil Savunması'ndan Velid el Haşhaş, saldırının gerçekleştiği bölgenin yerleşim bölgesi olduğuna dikkat çekerek, yoğun yerleşimin ve dar sokakların can kaybını artırdığını ifade etti.





İsrail ordusundan can kayıplarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.





Ülkenin diğer bölgelerinde de saldırılar sürüyor

Lübnan Ulusal Haber Ajansı aynı gün içinde ülkenin güneyindeki liman kenti Sur'da bir roketin iki kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. Fetih Filistin Sur bölgesi sözcüsü Muhammed Bikai, öldürülenlerin yakınlardaki El Raşidiye mülteci kampında kalan ve balık tutmaya çıktıkları esnada saldırıya hedef olan iki Filistinli mülteci olduğunu belirtti.





Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında doğudaki Şmustar kasabasında dördü çocuk sekiz kişinin, güneydeki Rumin köyünde beş kişinin ve kuzeydoğudaki Budai köyünde beş kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.





Bakanlık, İsrail saldırılarında öldürülenlerin toplam sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle Lübnan nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelen 1,2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. İsrail tarafında ise yaklaşık 90 askerin yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki çatışmalarda 50'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.