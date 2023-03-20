Samanyolu Haber /Dünya / AB'den deprem konutları için 1 milyar euro /20 Mart 2023 17:15

AB'den deprem konutları için 1 milyar euro

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansının açılışında Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine destek çağrısı yaptı. Von der Leyen, Türkiye'ye deprem bölgelerindeki inşa çalışmaları için 1 milyar euro verileceğini açıkladı.

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Twitter hesabından Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaptığı konuşmayı paylaşan von der Leyen, "Felaket bir kayıp ve dokunaklı dayanışma hikâyesi" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "Depremler Türkiye ve Suriye'yi vurduğunda dünya destek için seferber oldu. Şimdi, hayatta kalanların yaşamlarını yeniden kurmalarına destek olmaya ihtiyacımız var. Tüm ülkeleri katkı sağlamaya davet ediyorum" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, von der Leyen, yaptığı konuşmada, Türkiye’ye 1 milyar euro vereceklerini açıkladı. Von der Leyen bu paranın deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerine yardım etmek amacıyla verileceğini kaydetti.

Brüksel’de konuşan von der Leyen “Milyonlarca kişi evsiz kaldı ve bir türlü bitmeyen kış koşullarında çadırlarda yaşıyorlar” dedi. Von der Leyen, şunları söyledi:

“Yeniden inşa için harekete geçmeliyiz.

Evler, okullar ve hastaneler, deprem açısından en yüksek standartlarla yeniden inşa edilmeli.

Su, hijyen ve diğer kritik altyapılar da tamir edilmeli.

Kamu hizmetlerinin ve şirketlerin yeniden işlemeye başlamak ve insanların para kazanabilmelerini sağlamak için sermayeye ihtiyacı var.”

UNDP: Depremin finansal maliyeti 103 milyar doları bulacak
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) tahminlerine göre, depremin Türkiye’ye toplam finansal maliyeti 103 milyar dolar civarı olacak.

Von der Leyen, iç savaş başladığından beri diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Suriye’ye de 108 milyon euro vereceklerini söyledi.

AB'nin 8 Şubat'ta duyurduğu konferans, Türkiye'nin koordinasyonuyla AB Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), bağışçılardan BM'nin Türkiye için 1 milyar dolar, Suriye için de 397 milyon dolarlık acil durum çağrısının tamamen finanse edilmesini istedi.
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