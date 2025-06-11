Samanyolu Haber /Dünya / AB'den dikkat çeken karar! Türkiye-Yunanistan sınırı boyunca asker yerleştirilecek /11 Haziran 2025 18:59

AB'den dikkat çeken karar! Türkiye-Yunanistan sınırı boyunca asker yerleştirilecek

Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında sürekli bir Sınır Muhafızları Birliği'nin kurulması için çalışmaların başladığı resmen duyuruldu. Bununla birlikte Yunanistan Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası’ndan tüm Ege ve Batı Trakya’daki Edirne’ye kadar olan tüm sınır bölgesine Avrupa Birliği Sınır Muhafızları Birliği yerleştirilecek.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında sürekli bir Sınır Muhafızları Birliği'nin kurulması için çalışmaların başladığı resmen duyuruldu.

Bununla birlikte Yunanistan Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası’ndan tüm Ege ve Batı Trakya’daki Edirne’ye kadar olan tüm sınır bölgesine Avrupa Birliği Sınır Muhafızları Birliği yerleştirilecek
Günün Trend Haberleri

Yunanistan Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası’ndan tüm Ege ve Batı Trakya’daki Edirne’ye kadar olan tüm sınır bölgesine Avrupa Birliği Sınır Muhafızları Birliği yerleştirilecek.

DAİMİ SINIR MUHAFIZ BİRLİKLERİ KURULACAK

Avrupa Birliği Bütçe Komiseri Piotr Serafin, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında , Yunanistan sınırlarını da kapsayan, daimi bir Sınır Muhafız Birlikleri kurulacağını duyurdu.

TÜM TÜRKİYE YUNANİSTAN SINIRINDA AB SINIR MUHAFIZLARI GÖREV YAPACAK

Batı Trakya’daki Meriç (Evros) ilinde yayın yapan www.evrosnews-gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde Avrupa Birliği Bütçe Komiseri Piotr Serafin Avrupa Parlamentosu Ekonomi İşleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Meriç ilinde (Evros) ve Türkiye ile olan tüm sınırlarında karada ve denizde yoğun yasadışı göç baskıları ve akımları yaşadığının bilinmesi nedeniyle kararın alındığını açıkladı.

KAŞ’TAN EDİRNE’YE KADAR

Bu açıklamanın ardından iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Giorgos Aftias'ın Yunanistan’ın “Kızılhisarlı (Meis)ten Meriç’e güvenliğin artırılmasının defalarca gündeme geldiğini belirterek "Ekonomik Komite'de, Yunan sınırlarını da kapsayan Avrupa Sınırları için finansmanın onayını ilk kez elde etmiştik. Daha sonra, 21/10/2024'te Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu bu kararı onayladı" ifadelerini kullandı.

Aftias alınan kararın Yunanistan ve AB açısından olumul sonuçlarını şu şekilde sıraladı.

YUNANİSTAN AB’DEN EK FON ALACAK

Ayrıca, Yunanistan'ın Meis’ten (Kızılhisarlı) Evros'a (Meriç) kadar olan sınırları ve kuzey sınırlarımızın tamamı boyunca sınırlarımız güçlendiriliyor.

Frontex'in Ege adaları ve Meriç'teki varlığı güçlendirilecek.

Yunanistan sınırlarını korumak için ek fon alacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den dikkat çeken karar! Türkiye-Yunanistan sınırı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:26