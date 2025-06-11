AB'den dikkat çeken karar! Türkiye-Yunanistan sınırı boyunca asker yerleştirilecek





TÜM TÜRKİYE YUNANİSTAN SINIRINDA AB SINIR MUHAFIZLARI GÖREV YAPACAK





YUNANİSTAN AB’DEN EK FON ALACAK

Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında sürekli bir Sınır Muhafızları Birliği'nin kurulması için çalışmaların başladığı resmen duyuruldu.Bununla birlikte Yunanistan Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası’ndan tüm Ege ve Batı Trakya’daki Edirne’ye kadar olan tüm sınır bölgesine Avrupa Birliği Sınır Muhafızları Birliği yerleştirilecekGünün Trend HaberleriYunanistan Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası’ndan tüm Ege ve Batı Trakya’daki Edirne’ye kadar olan tüm sınır bölgesine Avrupa Birliği Sınır Muhafızları Birliği yerleştirilecek.Avrupa Birliği Bütçe Komiseri Piotr Serafin, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında , Yunanistan sınırlarını da kapsayan, daimi bir Sınır Muhafız Birlikleri kurulacağını duyurdu.Batı Trakya’daki Meriç (Evros) ilinde yayın yapan www.evrosnews-gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde Avrupa Birliği Bütçe Komiseri Piotr Serafin Avrupa Parlamentosu Ekonomi İşleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Meriç ilinde (Evros) ve Türkiye ile olan tüm sınırlarında karada ve denizde yoğun yasadışı göç baskıları ve akımları yaşadığının bilinmesi nedeniyle kararın alındığını açıkladı.Bu açıklamanın ardından iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Giorgos Aftias'ın Yunanistan’ın “Kızılhisarlı (Meis)ten Meriç’e güvenliğin artırılmasının defalarca gündeme geldiğini belirterek "Ekonomik Komite'de, Yunan sınırlarını da kapsayan Avrupa Sınırları için finansmanın onayını ilk kez elde etmiştik. Daha sonra, 21/10/2024'te Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu bu kararı onayladı" ifadelerini kullandı.Aftias alınan kararın Yunanistan ve AB açısından olumul sonuçlarını şu şekilde sıraladı.Ayrıca, Yunanistan'ın Meis’ten (Kızılhisarlı) Evros'a (Meriç) kadar olan sınırları ve kuzey sınırlarımızın tamamı boyunca sınırlarımız güçlendiriliyor.Frontex'in Ege adaları ve Meriç'teki varlığı güçlendirilecek.Yunanistan sınırlarını korumak için ek fon alacak.