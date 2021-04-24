AB'den dünyanın en büyük tedarik anlaşması: Temmuz'da herkese aşı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cuma günü yaptığı açıklamada ilaç üreticisi Pfizer ile 1.8 milyar doz Covid-19 aşısı tedariği için anlaşmaya varıldığını duyurdu.







Von der Leyen, ABD'li ilaç üreticisi ve Alman ortağı BioNTech'in aşılarını 2021-2023 döneminde teslim edileceğini söyledi.





Varılan anlaşma ile yaklaşık 450 milyonluk AB nüfusunu iki yıl boyunca aşılamak için yeterli stoğa ulaşılacak.





AB ile BioNTech-Pfizer arasında imzalanan 3. anlaşma için müzakereler 14 Nisan'da başlamıştı.





Birlik ile ilaç üreticisi arasında varılan ilk iki anlaşma 600 milyon doz Covid-19 aşısı tedağini öngörüyordu.





Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin temmuzda Covid-19 karşı aşılanmış olmasını hedeflediklerini söyledi.





AB ülkelerine 150 milyon dozun üzerinde aşı gönderildiğini kaydeden von der Leyen, 123 milyon doz aşının uygulandığını bildirdi.







Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'de en fazla kullanılan aşının BioNTech-Pfizer aşısı olduğunu belirterek "BioNTech-Pfizer'in muazzam çabaları ve teslimatlarını hızlandırmalarıyla temmuzda AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılayacak yeterli dozumuz olacağına inanıyorum." dedi.





AB aşı anlaşmaları





AB'nin üçüncü anlaşma sonrası BioNTech-Pfizer ile 2 milyar 400 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.





Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda bulunuyor.





Öte yandan, AB'de Novavax ve Curevac firmalarının aşıları ile Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci de devam ediyor.