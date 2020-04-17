Samanyolu Haber /Gündem / AB'den en çok çöp alan ülke Türkiye /17 Nisan 2020 00:21

AB'den en çok çöp alan ülke Türkiye

Türkiye'nin 2019'da 11,4 milyon tonluk ithalatla Avrupa Birliği ülkelerinden en çok çöp alan ülke olduğu ifade edildi.

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Eurostat verilerine göre Türkiye, 2019'da 11,4 milyon tonluk ithalatla AB ülkelerinden en çok çöp alan ülke oldu. AB toplamda 13,4 milyar euro değerinde 31 milyon ton çöp ihraç etti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye, 2019 yılında AB ülkelerinden çöp ithal eden ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Avrupa istatistik dairesi Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ülkelerinden Türkiye'ye 11 milyon 400 bin ton atık madde ihraç edildi. Türkiye'yi 2 milyon 900 bin tonluk ithalatla Hindistan izledi.

AB ülkelerinden en fazla çöp ithal eden üçüncü ülke 1,9 milyon tonla Britanya oldu. Britanya'yı 1,6 milyon tonla İsviçre ve 1,5 milyon tonla Norveç izledi. Çin'in AB ülkelerinden çöp ithalatında ise keskin düşüş kaydedildi. Çin'in ithal ettiği çöp miktarı 2009'daki 10,1 milyon tondan 2019'da 1,2 milyon tona geriledi.

Çöpten 13,4 milyar euroluk gelir

Eurostat verilerine göre  27 AB ülkesi 2019'da üçüncü ülkelere 13 milyar 400 bin euro değerinde 31 milyon ton çöp ihraç etti. İhraç edilen çöp miktarının 2004 yılına göre yüzde 66'lık artış gösterdiği kaydedildi.

AB'nin çöp ihracatında ilk sırayı 15,6 milyon tonla demir içeren metaller alırken, 5,8 milyon ton kağıt, 2,4 milyon ton da plastik çöp ihraç edildi.

AB ülkelerinin en fazla çöp ithal ettiği ülkeler ise dört milyon tonla Britanya, 3,1 milyon tonla Norveç ve 2,4 milyon tonla İsviçre. AB'nin üçüncü ülkelerden ithal ettiği toplam çöp miktarının ise 2019 yılında 16 milyon 700 bin ton olduğu bildirildi.
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