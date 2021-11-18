Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı /18 Kasım 2021 20:15

AB'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

AB, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkese uyulması için çağrıda bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü.

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Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda yedi Azeri askerin öldüğü haberleri üzerine her iki tarafa askerlerini çatışmadan geri çekme ve bir önceki gün varılan ateşkese uyma çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, son durumu, telefonda görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ele aldı.

AB'den yapılan açıklamada Michel, gerginliğin acilen giderilmesi çağrısı yaptığı kaydedildi. AB bunun yanı sıra uzun zamandır yüksek seyreden tansiyonu düşürmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan'la işbirliği yapma teklifini yineledi.

Azerbaycan ve Ermenistan, Salı günü, Rusya'nın müdahalesi üzerine sınırda ateşkese varılması üzerinde anlaşmıştı. Son çatışmalar, iki ülke arasında geçen yıl Dağlık Karabağ'ın kontrolu üzerine patlak veren ve en az 6 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan savaştan sonra en çok can kaybına yol açan çatışma oldu.
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