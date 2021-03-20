Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıklaması, Türkiye’de Avrupa ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir gerilemedir” dedi.







‘YIKICI BİR HABER’





Buric, Türkiye’nin kadınların korunmasıyla ilgili bu sözleşmeden çekilmesini ‘yıkıcı bir haber’ olarak değerlendirirken, Avrupa’da 34 ülkeyi kapsayan bu sözleşmenin kadınları şiddetten korumak için ‘altın değerinde uluslararası bir gayret’ göstergesi olduğunu vurguladı.





TÜRKİYE İLK ONAYLAYAN ÜLKEYDİ







Uluslararası hukukta kadına karşı şiddetin, ‘kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın’ sonuçları olduğuna vurgu yapılan ilk olma özelliğine sahip olan sözleşme 2011 yılında imzalanmış, 10 ülkenin onayıyla 2014 yılında yürürlüğe girmişti. Türkiye, 2019 Temmuz’u itibarıyla 34 devlet ve Avrupa Birliği tarafından da onaylanan İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ve onaylayan ülkeydi.







