Samanyolu Haber /Gündem / AB'den flaş Rusya açıklaması /14 Eylül 2022 12:41

AB'den flaş Rusya açıklaması

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna savaşı, enerji krizi ve Rusya'ya yaptırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen AB Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Bu konuda yeni açıklamalara imza atan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusya'ya yönelik yaptırımların kalıcı olduğunu söyledi.

Leyen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, yaptırımlar kalacak. İçinde bulunduğumuz zaman, teselli değil, kararlılık gösterme zamanıdır.'

'PUTİN BAŞARISIZ OLACAK'

Leyen, 'Bu bizim geleceğimize yönelik bir savaş. Bu otokrasiye karşı bir demokrasi mücadelesi. Putin başarısız olacak, Ukraynalılar kazanacak. Bugün cesaretin bir adı var onun adı da Ukrayna.' ifadelerini kullandı.

Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini açıklayan Leyen, ' Düşük maliyetle enerji üretiminden gelirlere bir sınır uygulanmasını öneriyoruz' dedi.
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