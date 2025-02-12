Samanyolu Haber /Teknoloji / AB'den gecikmiş bir hamle: Yapay zekaya 200 milyar euroluk yatırım kararı /12 Şubat 2025 10:16

AB'den gecikmiş bir hamle: Yapay zekaya 200 milyar euroluk yatırım kararı

Avrupa'daki girişimciler, yapay zeka sektöründe Çin ve ABD'li rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Yapay Zeka Eylem Zirvesi' programında, bloğun sektöre 200 milyar euro (yaklaşık 7,4 trilyon TL) aktaracağını açıkladı.

"ABD ve Çin'in öne geçtiğini, Avrupa'nın geç kaldığını duyuyorum. Buna katılmıyorum çünkü yarış henüz bitmiş değil," diyen Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin eş başkanlığını yaptığı zirvenin kapanışında bu sözlerle katılımcılara seslendi.

Bu yatırım, ChatGPT ve Çin'in DeepSeek'i gibi yapay zeka sektöründeki popüler uygulamaların dışında, AB'deki şirketlere "daha ileri seviyedekini geliştirme" fırsatı sunuyor.

Leyen'in açıklamaları, Paris'teki zirveye katılan birçok girişimci tarafından memnuniyetle karşılandı. Girişimciler, yarışta Çin ve ABD'li rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

Fransız-Amerikan yapay zeka şirketi Hugging Face'te yapay zekanın toplumsal etkilerini araştıran Yacine Jernite, AB'nin yatırım kararıyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Bize, her şeyin teknoloji devleri için yapılmadığını gösteriyorlar. Yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum."

AB, Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) gibi sektörle ilgili kapsamlı düzenlemeleri yürürlüğe koyan ilk güçlerden biriydi.

Fakat ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e göre, bu "katı ortam" AB ile "her türlü iş birliğini" aksatabilir.

ABD ve İngiltere, Paris'teki zirvenin ardından yapay zekada belirli yönetişim etiklerine uymayı teşvik eden bildiriyi imzalamayı reddetti.

Bazı yapay zeka uzmanları, Avrupalı şirketlerin daha rekabetçi olmayı arzu etmeleri için AB'nin "bu kuralların bazılarından vazgeçmesi gerektiğini" söylüyor.

Alman yapay zeka uzmanı Fabian Westerheide, "İhtiyacımız olan şey, ABD'li rakipleriyle iş birliği yapan Avrupalı girişimciler. Bu sayede istihdamı, teknolojiyi, kazancı paylaşmış oluruz. Teknoloji, sermaye, hız ve inovasyon. Bunlar bizde yok ama Amerikalılarda var. Bu yüzden duvarı yıkalım, onları kabul edelim ve iş birliği yapalım çünkü ABD düşmanımız değil" ifadelerini kullandı.
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