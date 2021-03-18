Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Gergerlioğlu ve HDP yorumu: Endişe duyuyoruz /18 Mart 2021 17:56

AB'den Gergerlioğlu ve HDP yorumu: Endişe duyuyoruz

HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi Avrupa Birliği'nin de gündemindeydi. Gelişmelerden endişe duyulduğunu belirten AB yetkilileri Türkiye'nin reformlara yönelik taahhütlere dair inanılırlığına darbe vurduğunu belirtti.

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Avrupa Birliği (AB), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan endişe duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi.

"TAAHÜTLERDEKİ İNANILIRLIĞA DARBE VURMAKTA"

HDP'nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği belirtilen açıklamada, "Bu durum, Türkiye'de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB'nin endişelerini artırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin, demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.
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