Samanyolu Haber /Teknoloji / AB'den Google'a rekabet soruşturması /22 Haziran 2021 14:35

AB'den Google'a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı. AB Komisyonu, Google'ın reklam teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattığını açıkladı.

AB Komisyonu aldığı kararla Google'ın reklam teknolojilerinin, Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediğinin ve rakip reklam hizmet sağlayıcıların zarara uğratılıp uğratılmadığının inceleneceği kaydedildi.

VERİLERİ KİMİN KULLANDIĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Google'ın üçüncü tarafların internet sitelerinde ve uygulamalarda reklam amacıyla kullanıcı verilerine erişimi kısıtlayıp kısıtlamadığının soruşturulacağına işaret edilen açıklamada, şirketin söz konusu verileri sadece kendi kullanımı için saklayıp saklamadığının değerlendirileceği bildirildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

DAHA ÖNCE DE İNCELEME BAŞLATMIŞTI

AB, geçmişte arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a yönelik inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiğine, şirketin arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiğine karar vermişti.

AB Komisyonu, bu nedenle 2017'de Google'a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti. Google, söz konusu cezayı temyize götürmüştü.

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