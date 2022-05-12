AB'den güneş enerjisi seferberliği

Bir yıl içinde tüm kurumların adım atması istenecek





Çin rekabeti Avrupa'daki endüstrinin gelişimini engelliyor





Plana göre üye ülkelerin Rusya'ya bağımlılıklarını azaltmak amacıyla önümüzdeki hafta bir teklif paketi yayınlanacak. Taslak metinde "Güneş enerjisi ve ısı, AB'nin Rus doğalgazına olan bağımlılığını aşamalı olarak sona erdirmek için kilit öneme sahip" ifadeleri kullanılıyor.Güneş paneli hücrelerini maliyetleri son on yılda yüzde 80'den fazla düştü, ancak teknoloji 2020'de AB elektriğinin yalnızca yüzde 5'ini üretti. Güneş enerjisinin ısı üretimindeki payı ise ancak yüzde 1,5'u bulabildi.Bu plan ile evlerde, ofislerde, mağazalarda ve fabrikalarda gazla çalışan elektrik ve ısıtmanın kesilmesi riskine karşı "Avrupa Güneş Enerjili Çatılar Girişimi" başlatılacak.Plan, AB ve ulusal hükümetlerin kurumsal binalarının çatılarını ilk etapta hedef seçiyor. Bu kurumların bir yıl içinde güneş paneli kullanma konusunda adım atmaları istenilecek.Bu da ülkeleri AB fonlarını kullanmaya, çatı panelleri için destek programları başlatmaya ve 2025 yılına kadar tüm uygun kamu binalarına güneş enerjisi kurmaya zorlayacak.Planın bir diğer parçası ise, hükümetleri ve eğitim veren kurumları güneş enerjisi sektörü çalışanlarının yeterliliklerini ve becerilerini geliştirmeye odaklanmak için bir araya getirmek. Bunun için bir "AB Güneş Enerjisi Endüstrisi İttifakı" oluşturmak ve imalat yatırımlarını desteklemek. Bu destek için de AB bütçesini ve karbon piyasası "inovasyon fonunu" kullanmak.Avrupa'da yaklaşık 14 planlanmış büyük ölçekli güneş enerjisi üretim projesi var, ancak bazılarının piyasaya sürülmesi için milyarlarca euro finansmana ihtiyaç duyuluyor.Çin, 2020'de AB güneş paneli ithalatının yüzde 75'ini sağladı. AB'nin 2013 ve 2018 yılları arasında Çin'den gelen güneş panellerine anti-damping ve anti-sübvansiyon kontrolleri uygulamasına rağmen, Avrupa kendi büyük ölçekli fabrikalarıyla Çin ile rekabet etmekte zorlanıyor.AB Yeşiller milletvekili Michael Bloss Brüksel'i gönüllü planlar yerine yasal araçları kullanarak işe ele atmaya çağırıyor:"Güneş enerjisi dönüşümü hiçbir zaman somut terimlerle ele alınmadı. Örneğin, yasal olarak yeni binaların düz çatılarda, kamu binalarında ve Avrupa'daki süpermarketlerde güneş enerjisi çatılarına sahip olunması zorunlu kılınabilir."Taslak planda ayrıca AB yasalarında ince ayarlar yapılarak yenilenebilir enerji projeleri için izin verme süreleri hızlandıracak.