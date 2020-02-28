AB'den iki Türk yetkiliye yaptırım

Avrupa Birliği Konseyi yaptığı yazılı açıklamada Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na yaptırım uygulanması kararı verildiğini duyurdu.







Karar doğrultusunda Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na Avrupa Birliği ülkelerine giriş yasağı getirildi ayrıca bu ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'de bulunan kişi ve kurumların da bu iki ismin ulaşabileceği fonlara katkıda bulunması yasaklandı.





Açıklamada TPAO'nun denizde hidrokarbon araştırma faaliyetlerini planladığı, yönettiği ve uygulamadan sorumlu olduğu ifade ediliyor.





Dışişleri Bakanlığından yaptırım kararına tepki





Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada karara tepki göstererek, "birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneği. AB’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur. " ifadelerini kullandı.