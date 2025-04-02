AB'den İmamoğlu tepkisi: İş birliği gözden geçirilecek

Avrupa Birliği (AB), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle Türkiye ile olan iş birliğini yeniden değerlendirmeye alacağını duyurdu.



AB sözcüsü Markus Lammert, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son dönemde yaşanan endişe verici gelişmeler nedeniyle, Türkiye ile olan ilişkilerimizi dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ancak Lammert, Türkiye'nin stratejik açıdan önemli bir ortak olmaya devam ettiğini de vurguladı.



AB yetkilisi Lammert, "Türkiye'yi Avrupa değerlerine bağlı görmek istiyoruz" dedi ve "Hukukun üstünlüğü ile ilgili endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz" diye ekledi.



İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Türkiye genelinde yüzbinlerce kişi haftalardır protesto gösterileri düzenlerken, AB, Ankara ile ilişkilerinde dengeli bir politika izlemeye çalışıyor. Bir yandan Avrupa devletleri Türkiye'den demokratik değerlere uyum sağlamasını talep ederken, diğer yandan ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.



Perşembe günü, 6 yıl aradan sonra Brüksel ve Ankara arasında üst düzey ekonomi görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılması bekleniyor.



Ancak bu görüşmeler, Türkiye'deki son gelişmelerin gölgesinde gerçekleşecek.