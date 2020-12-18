AB'den İngiltere'ye anlaşma çağrısı

Avrapa Birliği’nden (AB) 31 Ocak’ta ayrılmış olan İngiltere, hâlâ AB ile ticaret anlaşmasına varamadı. Yıl sonunda sona erecek geçiş sürecinden önce iki tarafın anlaşmaya varamaması halinde İngiltere ile AB yıllık yaklaşık 1 trilyon doları bulan ticaret gümrük vergilerine ve başka kısıtlamalara maruz kalacak.







Artık sona yaklaşan müzakerelerde iki taraf da birbirinden ödün vermesini talep ederken kamuoyuna çelişkili mesajlar gönderdiler. Taraflar bazen anlaşmanın elinin kulağında olduğunu belirtirken bazen de müzakerelerin çıkmaza girdiğini ifade ediyor.





‘KADER ANINA GELDİK’





AB Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, “Kader anına geldik. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var ancak böyle bir anlaşma ihtimali çok düşük” dedi.





Barnier, “Çok ciddi bir durumun içindeyiz. Eğer bu anlaşmanın 2021 Ocak’tan itibaren uygulanmasını istiyorsak görüşmeleri elverişli bir şekilde sürdürmek için çok az zamanımız kaldı” diye ekledi.