Samanyolu Haber /Dünya / AB'den insan kaçakçılığıyla mücadele adımı /20 Aralık 2022 10:35

AB'den insan kaçakçılığıyla mücadele adımı

Avrupa Birliği, insan kaçakçılığını engellemek için sert tedbirlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

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İnsan Ticaretiyle Mücadele Direktifi'nde yapılması önerilen değişiklikler arasındaki zorla evlendirme ve yasa dışı evlat edinmenin de suç kapsamına alınması gereken "sömürü biçimleri" olduğu belirtildi.

Brüksel ayrıca bir insan ticareti mağdurlarının fuhuş ya da inşaat işçiliği hizmetlerini bilerek kullanmayı da yasa dışı hale getirmek istiyor.

AB'deki insan ticareti mağdurlarının çoğunun Avrupa vatandaşı olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu, kaçakçılık suçlarında şirketlere karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasını planlıyor.


AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, "Son yıllarda suçların sayısının arttığını, ancak hüküm giyenlerin sayısının fazla artmadığını gördük. Dolayısıyla cezasızlıkla ilgili hala büyük bir sorun var" dedi.

Bu tedbirler şu anda AB ülkeleri için gönüllülük esasına dayanıyor. Johansson "çok az üye devletin bunu yaptığını" kaydetti.

Buz dağının görünen kısmı

Johansson, AB'de her yıl 7 binden fazla insan ticareti mağdurunun kayıt altına alındığını ancak bunun "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunun altını çizdi.

Mağdurların yüzde 63'ünü kadınlar ve kız çocukları oluştururken; dörtte birinden biraz azınında çocuklar olduğu kaydedildi. Onların yüzde 53 ise Avrupa Birliği vatandaşı.

Johansson, çocuk mağdurların üçte birinden fazlasının kendi ülkelerinde insan ticaretine maruz kaldığını hatırlattı.

Avrupa Konseyi: 2015 ile 2018 yılları arasında insan ticareti mağduru sayısı yüzde 44 arttı

Cinsel sömürü

Açıklanan rakamlara göre mağdurların yüzde 51'i 'cinsel sömürü' aracı olarak insan ticaretine maruz kalıyor.

Başta erkekler olmak üzere yüzde 28'lik kesim de tarım, inşaat, ormancılık, gıda işleme, temizlik hizmetleri, ev hizmetleri gibi yüksek riskli sektörler olarak bilinen alanlarda çalıştırılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun önerilerinin ulusal hukuka aktarılması için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
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