AB'den İntel'e dev ceza! /10 Aralık 2025 21:21

AB'den İntel'e dev ceza!

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Intel’in para cezası kararına yaptığı itirazı reddetti ancak ABD'li şirkete verilen cezayı düşürdü. 2009’dan bu yana süren dava, şirketin 2002-2006 yılları arasında HP, Acer ve Lenovo’ya yaptığı ödemelerle rakip işlemcilerin pazara girişini geciktirmesi gerekçesine dayanıyor.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu’nun Intel’e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.

AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Intel’in AB’nin para cezası kararına yaptığı itirazı reddetti ancak ABD’li şirkete verilen cezayı 376 milyon Euro’dan 237 milyon Euro’ya indirdi.

2009’DAN BERİ DEVAM EDİYORDU

AB Komisyonu, 2009’da ABD’li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar Euro ceza vermişti. Intel bu cezaya karşı hukuki mücadele başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi ise 2022’de Intel’e verilen söz konusu 1,06 milyarEuro’luk para cezasını, soruşturmadaki çeşitli usul hataları ve hukuki gerekçelerle iptal etmişti.

AB Komisyonu, 2023’te de Intel’e piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 376 milyar Euro’luk “yeniden” para cezası verilmesi kararı almıştı.

Intel’in AB anti tröst kurallarını ihlal ederek rakiplerini ilgili pazardan dışlamaya yönelik uygulamalarda bulunduğunu belirten Komisyon, para cezası kararının, firmanın, 2002 ile 2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri Hewlett Packard, Acer ve Lenovo’ya rakip firmaların merkezi işlemcili modellerini piyasaya sürmelerini geciktirmeleri ve satış kanallarını sınırlandırmaları için yaptığı ödemeler nedeniyle alındığını ifade etmişti.
